Fries Museum komt met actieplan om toerisme weer op gang te brengen

Volgens directeur Kris Callens kan het Fries Museum een grote rol spelen in het opnieuw tot leven brengen van de Friese cultuursector na de crisis en kan het toeristen naar Fryslân halen, die ook andere bedrijven er weer bovenop zullen helpen. Er is geld voor nodig om dat te doen en daarvoor hoopt hij op steun van de provincie. Hij gaat daarom met hen in gesprek om te zien wat er mogelijk is.

Hoeveel geld er nodig is, wil Callens niet zeggen. "Ik vind dit niet de tijd om over geld te praten, maar het is wel zo dat we op eigen kracht niet meer zoiets op kunnen zetten zoals Alma Tadema of De Vikingen." Het museum heeft daarom ook twee plannen. "Eén waarbij we geen extra middelen krijgen en één waarbij dat wel gebeurt."