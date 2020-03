Fries Museum komt mei aksjeplan om toerisme wer op gong te bringen

Neffens direkteur Kris Callens kin it Fries Museum in grutte rol spylje yn it opnij ta libben bringen fan de Fryske kultuersektor nei de krisis en kin it toeristen nei Fryslân helje, dy't ek oare bedriuwen der wer boppe-op helpe sille. Der is jild foar nedich om dat te dwaan en dêrfoar hopet er op stipe fan de provinsje. Hy giet dêrom mei harren yn petear om te sjen wat der mooglik is.

Hoefolle jild oft der nedich is, wol Callens net sizze. "Ik vind dit niet de tijd om over geld te praten, maar het is wel zo dat we op eigen kracht niet meer zoiets op kunnen zetten zoals Alma Tadema of De Vikingen." It museum hat dêrom ek twa plannen. "Eén waarbij we geen extra middelen krijgen en één waarbij dat wel gebeurt."