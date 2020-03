KNKB stelt start keatsseizoen foarearst út oant 20 juny

Ferslachjouwer Geart van Tuinen fertelt dat der yn de perioade fan 1 maaie oant en mei 19 juny 2020 acht wedstriden keatst wurde soenen. "Alle ynplande wedstriden komme dus te ferfallen. It giet dan om acht partijen. Op 1 juny de bûnspartij, organisearre troch de KNKB sels, fiif frije formaasje en twa troch-inoar-lotsjen."

Unike situaasje yn Balk

De earste wedstriid dy't der op 20 juny dit jier pland stiet, wurdt (noch ûnder foarbehâld fan de ûntwikkelingen fan it coronafirus) dêrmei hâlden yn Balk. "En dat is hiel bysûnder, want Balk leit dochs wol in bytsje yn 'e perifery fan de keatswrâld, kinne je wol stelle", fertelt Van Tuinen. "It is in unike situaasje. Want de Balkster keatsferiening Cannegieter bestiet dit jier net allinnich 60 jier, se hawwe ek nochris in haadklasse 'troch-inoar-lotsjen' tawiisd krigen."

Van Tuinen prate mei foarsitter René Anema fan de keatsferiening yn Balk. "Ja en dy is folslein yn twifel. Hy seit: fansls wolle wy dat jubileum fiere, mei foar de earste kear in haadklasse, mar hoe komt it mei de sponsoring?"