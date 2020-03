Blommen en post 24 oeren yn karantêne by fersoargingstehuzen

Blommen en post yn karantêne

Stienstra sjocht foaral dat der in soad moaie dingen barre. "Mensen gaan meer beeldbellen en dat is ook een mooie manier om contact te houden." Fansels wol famylje ek graach op in oare wize syn belutsenens toane troch in blomke te stjoeren, in kaartsje of boadskippen. Neidiel is lykwols dat it coronafirus dêr mooglik op sitte kin. "Sinds donderdag zorgt Zorggroep Noorderbreedte ervoor dat al die goederen 24 uur in opslag gaan. Pas daarna worden ze afgeleverd."

It ferget in soad fan de soarch. Fraach is dan ek hoelang't dit noch fol te hâlden is foar it personiel. "Zolang als het moet", seit Stienstra. "We hopen natuurlijk dat de maatregelen weer verlicht zullen worden, maar tot die tijd moeten wij deze tijd zoveel mogelijk comfortabel maken."