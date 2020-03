Sven Kramer giet noch twa jier troch mei reedriden op heech nivo

It ôfrûne jier hie Kramer fysike problemen: hy waard oan it begjin fan it seizoen by in fytstraining skept troch in auto. Dêrnei krige er wer in soad lêst fan in âlde kwaal: rêchproblemen.

Kramer seit bliid te wêzen dat er noch altyd diel útmakket fan de ploech. "Mijn grootste drijfveer is nog altijd het plezier dat ik uit het schaatsen haal. Dat heb ik nog steeds, dus ik zie geen reden om te stoppen." Hoewol't er al ferskate oerwinnings op syn namme stean hat, is er noch hieltyd 'supermotivearre'.

Dêrneist fynt hy it moai om te sjen dat se as team groeien bliuwe. "We hebben met de gecombineerde schaats- en wielerploeg een fantastisch project staan en we worden in mijn ogen steeds volwassener." Kramer sjocht dernei út om ek de kommende twa jier it maksimale derút te heljen.

Wrâldrekôr

Kramer ferôvere ôfrûne seizoen by de WK ôfstannen yn Salt Lake City in sulveren medalje op de 5.000 meter. Op de Team Pursuit pakte hy, tegearre mei Douwe de Vries en Marcel Bosker, de wrâldtitel. It trio die dit yn in wrâldrekôr: 3.34,67.

In moanne earder hie Kramer op de EK ôfstannen in sulveren plak bemachtige op de fiif kilometer en slagge hy deryn tegearre mei Bosker en Patrick Roest de Europeeske titel te pakken op de ploege-efterfolging. By it WK allround besleat Kramer him mei fanwegen privee-omstannichheden healerwege it toernoai werom te lûken.

"Mijn seizoen begon wat minder, maar uiteindelijk heb ik na de jaarwisseling nog een aantal mooie dingen kunnen laten zien. Als je bij de WK afstanden op maar vijf tienden van de winnaar eindigt, zegt dat denk ik genoeg. We zitten nog twee jaar van de Olympische Winterspelen van Peking, dus er is nog van alles mogelijk." It liket Kramer fantastysk om syn karriêre mei in olympyske gouden plak ôf te sluten.

Orie

Coach Jan Orie is wiis mei de kontraktferlinging fan Kramer, dy't yn 2014 ûnder syn wjukken kaam. "Sven is een groot kampioen en ik vind het ontzettend leuk om ook de aankomende twee seizoenen nog met hem samen te werken. Als we hem fysiek goed weten te houden, ben ik ervan overtuigd dat hij de komende jaren topprestaties kan leveren."