Kollumer ûnkrûdbestrider himmelet no winkelkarkes

Earst fergees, no foar kostpriis

Om supermerken, mar ek oare bedriuwen as tankstasjons, te oertsjûgjen fan dizze wize fan himmeljen, bea it Kollumer bedriuw harren service earst fergees oan. "Wy moatte fansels dit probleem mei ús allen oanpakke, dêrom hawwe wy ús tsjinsten earst trije dagen fergees oanbean." Der blykt lykwols in soad ynteresse te wêzen by ûndernimmers. "Dêrom wurkje wy no foar kostpriis, wy hoege der fierder gjin winst op te meitsjen. De ûndernimmers binne dolentûsjast, want sy binne fansels ek moreel ferplichte om harren klanten in skjinne omjouwing oan te bieden."



Ien fan dy tefreden minsken is manager Peter Feenstra fan de Jumbo yn Dokkum. "Wy binne hiel wiis mei dizze skjinmakservice. Want wy wolle graach dat it 'spik en span' is foar de klant. Sa kinne wy ek in stikje fertrouwe winne, dat wy der alles oan dogge om der foar te soargjen dat de hygiëne hjir op en top is foar't de klant de winkel binnenstapt." Troch de dei hinne makket it personiel fan de supermerk de karkes sels skjin mei desynfeksjemiddel.