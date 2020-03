Húsdokters Eaststellingwerf iepenje spesjale 'hoastpoly'

Gewoanwei holden alle húsdokters sels oan de ein fan de dei in sprekoere foar mooglike coronapasjinten. Om effektiver om te gean mei tiid en middels, is der is no lykwols ien sintraal punt foar alle tsien praktiken yn de gemeente.

De hoastpoly is allinnich op ôfspraak te besykjen. Minsken dy't tinke dat se it firus hawwe, kinne telefoanysk kontakt opnimme mei de assistinte fan de eigen húsdokter. Dy beoardielet oft de pasjint nei de hoastpoly komme moat.

Yn de auto wachtsje

Der is gjin wachtromte. Elkenien moat bûten yn syn eigen auto wachtsje. "Ze worden dan door de assistente of de dokter gebeld, van 'nu mag je binnenkomen'", fertelt húsdokter Jacob Bruins fan Appelskea. Pasjinten wurde troch de húsdokter opwachte yn beskermjende klean, mei feiligensbril en in mûlekapke.