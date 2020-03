Moadewinkel hat soargen oer hiele middenstân: "It komt op de kop ferkeard"

In part fan de oplossing leit dêrom hiel dúdlik foar de hân, neffens Rinsma: "We moatte net by de ynternasjonale webshops keapje, ek net by de nasjonale webshops. Mar by de lokale winkellju. De pleatslike bedriuwen binne it jild mear as wurdich."

Ta beslút docht Rinsma noch in oprop oan de kollega-bedriuwen: "As it aanst wer fertroud is om nei bûten te gean, dan moatte we derfoar soargje dat it net in grutte prize-oarloch wurdt. Want dan bliuwe de winstmarzjes nihyl en wurdt it dochs in hiel lestich ferhaal."