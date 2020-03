LIVEBLOG: Húsdokters Eaststellingwerf ha mienskiplike hoestpoly

Alle húsdokterspraktiken yn de gemeente Eaststellingwerf hawwe de krêften bondele en in mienskiplike hoestpoly yn it libben roppen. Op de hoestpoly yn Easterwâlde kinne minsken mei klachten as hoastjen, koarts en ferheging apart sjoen wurde. Gewoanwei diene alle húsdoktes sels oan de ein fan de dei in sprekoere foar minsken dy't mooglik mei it coronafirus besmet binne.

Minsken dy't tinke dat se corona ha, kinne telefoanysk kontakt opnimme mei de assistinte fan de eigen húsdokter. Dêrnei wurdt beoardiele oft de pasjint op de hoestpoly komme moat. Dat bart op ôfspraak en minsken moatte bûten yn harren auto wachtsjen. "Ze worden dan door de assistente of de dokter op de hoestpoli gebeld, van 'nu mag je binnenkomen'. Er is geen wachtkamer, maar mensen moeten in hun eigen auto blijven wachten", fertelt húsdokter Jacob Bruins út Appelskea.