LIVEBLOG: Fersprieding coronafirus trager yn Fryslân, njoggen nije besmettingen

Yn Fryslân is der in folle flakkere line te sjen as yn Brabân wat it oantal besmettingen oanbelanget. Dat seit Margreet de Graaf van GGD Fryslân. "We zien een langzaam oplopende lijn. Dat zien we in positieve testen, maar ook in de ziekenhuisopnames. We hopen dat de verspreiding zodanig vertraagd is dat het zorgsysteem alles aankan."

De pyk soe yn Fryslân ein maaie ferwachte wurde. De Graaf: "We doen ons best om het te vertragen tot we het mooie weer ingaan. Dit virus lijkt niet te houden van warmere temperaturen en luchtvochtigheid." De ynstânsjes besykje it sa lang mooglik te rekken om't we noch gjin ymmuniteit opboud ha en it faksin der op syn betiidst oer in jier is. Lês it folsleine artikel hjir.