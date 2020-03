Driuwend ferlet fan skelken yn Snitser sikehûs: "Der is net in soad materiaal mear"

Se ha yn it Antonius twa intensive care-ôfdielingen: ien foar coronapasjinten en ien foar net-coronapasjinten. "It is dêr aardich drok, mar we ha it noch ûnder kontrôle. Mar it is wol spannend, alles is nij. En we wurkje op nije plakken, bygelyks op sa'n spesjale ôfdieling foar coronapasjinten. Dat makket dat elkenien wol wat út de rûtine is, mar it is prachtich om te sjen hoe't elkenien dat oppakt. Hiel profesjoneel", beslút Faber.