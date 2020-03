SC Cambuur-klupheld Jan Bruin wurdt scout

It is de bedoeling dat de kompetysje foar ploegen ûnder de 21 jier har wedstriden op sneon spilet. Dat falt foar Bruin dan net te kombinearjen mei it wurk by VV Balk. Boppedat hat de âld-spits net de fereaske papieren foar it nije team.

Technysk manager Foeke Booy fan Cambuur is bliid dat Bruin taheakke wurdt oan it scoutingsapparaat. Dat is Booy wer oan it útbouwen. Yn de finansjeel drege jierren is dat troch de klup op in leger pitsje set.