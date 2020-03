Gemeente Harns fernuvere oer skraste Fiskerijdagen: "Slag om de arm houden"

It kolleezje hopet dat de corona-beperkings ein augustus foarby binne en tinkt dat Harns tsjin dy tiid wol ferlet hat oan in aardich evenemint. Fierder tinkt it kolleezje dat de Fiskerijdagen in goed momint binne om de hoareka, dy't no stilleit, wat te stypjen.

'Slag om de arm'

"We moeten even een slag om de arm houden. De crisis moet inderdaad achter de rug zijn en het moet niet zijn uitgelopen op een zo grote catastrofe dat een feest niet passend is. Maar als dat allemaal niet het geval is, dan is het goed nu reeds te bekijken wat we kunnen doen om na 60 jaar succesvolle Visserijdagen eind augustus niet helemaal stil te vallen", skriuwt de gemeente.

De gemeente nûget op koarte termyn in tal fan belangrike minsken yn de Harnzer evenemintewrâld út om te sjen wat se dwaan moatte om it evenemint troch gean te litten.