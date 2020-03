Oprop sirkus Renz kriget gehoar: karren oan bistefretten donearre

Nei de oprop fan Circus Renz dat se fêst steane yn Drachten en help nedich hawwe, is it mailadres dêr't minsken op reagearje koene ûntploft. Tsientallen minsken hiene fragen hoe't it mei de famylje Renz gie of bieden harren help oan. Ek Tjitske Tjoelker fan Rottefalle lies it ferhaal en fûn dat se wat dwaan moast: "It like my moai om as boeren en út de LTO wei wat te betsjutten foar dizze minsken."