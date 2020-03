Van Deelen fuort by Cambuur; Akoy, Bangura en Van der Kaap bliuwe

Van Deelen spilet sûnt 2016 by Cambuur. Yn syn earste twa seizoenen spile er hast alles, mar de lêste seizoenen goaiden blessueres roet yn it iten. Ferline jier lei er lang út 'e rûlaasje mei in krúsbânblessuere en dit seizoen rekke er der betiid út mei in knibbelbânblessuere. Van Deelen fynt it spitich dat er net by Cambuur bliuwe kin: "Ik baal ervan en ben teleurgesteld. Ik heb twee keer pure pech gehad met blessures."

Technysk manager Foeke Booy oer it net ferlingen fan it kontrakt fan Van Deelen: "De keuze om het contract van Jordy van Deelen niet te verlengen was gezien zijn positieve persoonlijkheid en staat van dienst bij de club zeker moeilijk, maar hierin hebben we samen met de staf een afweging gemaakt en ervoor gekozen om al vroeg duidelijkheid te scheppen", fertelt er op de webside fan de klup.