Reigonale krante Actief siket kreative wize om coronakrisis troch te kommen

Eigener Jan Auke Steegstra fertelt dat de situaasje by Actief lykas by in soad ûndernimmers tige dreech is. "Wy hawwe goed lêst fan de krisis, de advertinsje-ynkomsten rinne hurd werom. Lanlik hat dat ek yn it nijs west, wy binne net in útsûndering. Wy binne drok dwaande om te sjen hoe't wy de dingen omdraaie kinne sa't wy dochs de boel noch wat rinnende hâlde kinne."

Oerlibje

Steegstra besiket eltsenien oan it wurk te hâlden. "Wy binne lokaal, mar op dit stuit eins ek regionaal. Wy bestrike hiel Noardeast-Fryslân mei 100.000 kranten eltse wike. Dat freget in soad mankrêft. Gewoanwei binne der 16 minsken dy't 12 arbeidsplakken ynfolje. Dy binne allegearre oan it wurk, want it is net sa dat as je in tinnere krante draaie, dat it minder wurk freget. Want as je it allegearre oars dogge, dan is eltsenien syn rûtine kwyt en dêrom is it likefolle wurk."