Boargemaster Wassink fan Skylge krijt ôfskied mei drone

Boargemaster Bert Wassink fan Skylge krijt sneon in alternatyf ôfskied, no't fanwege it coronafirus syn ôfskiedresepsje net trochgean kin. Terschelling TV sil in drone de loft yn gean litte sadat de Skylgers Wassink útwiuwe kinne. Wassink giet per 1 april nei Ljouwert, om dêr wethâlder te wurden.