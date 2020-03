Høegh en Hahn ferlitte SC Hearrenfean, Hoedemakers langer by SC Cambuur

Ofrinnende kontrakten

Der binne seis spilers dy't by SC Cambuur in kontrakt hawwe dat nei dit seizoen ôfrint. Fjouwer dêrfan hawwe in opsje yn harren kontrakt stean. It giet om keeper Sonny Stevens, Kellian van der Kaap, Stanley Akoy en Alex Bangura. By Stevens is it sa dat as Cambuur promovearret nei de earedifyzje, syn kontrakt automatysk mei in jier ferlinge wurdt. Yn it gefal fan Van der Kaap, Akoy en Bangura kinne de Ljouwerters it kontrakt iensidich ferlinge, as se dat foar 1 april trochjouwe.