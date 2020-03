Kolleezje kiest net foar tradisjoneel restauraasjeplan stedhûstoer Boalsert

De gemeenteried wurdt yn april foarsteld it jild beskikber te stellen, jout wethâlder Mirjam Bakker oan. It die earden bliken dat de bûnte kjifkrobbe yn it hout siet en dat der in soad skea wie. Dêrom is de toer in skoft lyn útinoar helle.

Fariant fan stiel

It kolleezje hat no keazen foar in restauraasjeplan mei in draachkonstruksje fan stiel, yn stee fan hout. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Hûs & Hiem hawwe de foarkar foar in fariant dêr't mear romte is foar de tradisjonele houten konstruksje, al sit der ek wat stiel yn. Mar dy fariant is sa'n 200.000 euro djoerder en dat hat it kolleezje der net foar oer.

As de ried akkoart giet, kin nei de simmerfakânsje úteinset wurde mei de restauraasje. Dy sil goed tsien moannen duorje.