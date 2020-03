Coronabelied by supermerk Hurdegaryp: himmelje, karkes en 100 klanten

Gerard van der Veen fan de supermerk jout oan dat it wat stranger wurden is. Der stiet personiel bûten by de winkel. "Sa kinne wy ek fuortendaalks tsjin eltsenien sizze dat der mar ien persoan mei in winkelweintsje nei binnen mei. Der is no as rjochtline oanjûn dat in klant 10 m2 romte hawwe moat. Wy binne sa'n 1.000 m2, dus dan meie der sa'n 100 klanten nei binnen op it selde momint. Sa kinne wy minsken dy't dochs mei de hiele húshâlding komme, sizze dat der mar ien persoan nei binnen mei.

Begryp

Ek moatte minsken perfoarst in boadskipkar mei nei binnen nimme. Van der Veen: "Wy dûke der net boppe-op as der tafallich krekt yn tuskentroch slûpt, mar wy besykje it wol tsjin eltsenien te sizzen." Neffens de winkelman docht it wol fertuten. "Minsken reagearje posityf, sy hawwe der begryp foar. It is foar eltsenien oars, foar ús en ek foar de klant.'

Dochs hat Van der Veen wol noed oer hoe't it letter komt. "De ôfrûne tiid hawwe wy ús bêst dien om de skappen fol te hâlden. Dat hat in goeie omset opsmiten. Mar wat de takomst jout, witte wy fansels net. It bliuwt in kwestje fan skeakeljen."