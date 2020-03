De Streekboer hat it drokker as oait yn coronatiid: ferlet fan lokaal iten

De Streekboer is as bedriuw al fiif jier dwaande mei streekprodukten. "Wy sette ús yn foar in mear duorsume en sûne mienskip. Dat dogge wy mei lokaal iten. Wy binne op 'en paad gien en seagen dat der lokaal in soad boeren binne mei tige moaie produkten. Je moatte derfoar soargje dat it byinoar komt," fertelt Janco Heida fan De Streekboer.

Boadskipdoaze fol mei lokaal iten

Yn in grutte loads yn Drachten ride mear as 60 weinen mei kratten om. "Hjir steane goed 550 kratten dy't ynpakt wurde foar konsuminten. Dat wurdt dien troch boeren en frijwilligers. Der giet fleis yn, suvel, bôle, griente, fruit, huning. In komplete boadskipkoer fol."

En dan giet it om lokale produkten. "In doaske aaien fan bioboer Pieter fan Tsjom, sipels fan Natuertún 't Hummelhus yn Aldhoarne, sjampinjons fan Marum, moal fan de mûne hjir. En ek iten dat by de tiid heart. No is de spinaazje wer yn it seizoen," leit Heida út.