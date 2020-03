Flink snien yn busferfier: Arriva besiket needsaaklik ferfier te regeljen

Plicht

Neffens Hettinga is dat ek de plicht as ferfierder. Dat leit yn hannen fan de bussjauffeurs. "Sy moatte in ferplichte tsjinstregeling ride. Us sjauffeurs wolle minsken ferfiere, foar harren is it ek saai. Mar minsken binne ek wol grutsk dat sy in wichtige funksje ferfolje kinne. Sy fiele dy plicht. Wy hawwe genôch personiel om dat wier te meitsjen."

Berop op ministearje

It kostet fansels wol in soad jild. Hettinga: "Arriva is fan doel om mei de oare ferfierders in berop te dwaan op de potten dy't it ministearje beskikber stelt. Mar it jild komt letter wol, ik haw betrouwen yn it regear."