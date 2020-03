Wetterskip: Coronafirus sil yn rioelwetter sitte, mar gefaar is der net

It RIVM warskôget dat minsken net yn kontakt komme moatte mei it wetter en dat ek it ynazemjen fan de damp fan it ôffalwetter net goed is. Wetterskip Fryslân jout oan dat it ûndersyk fan it RIVM dien wurdt, om op in oare wize te sjen nei de fersprieding fan it coronafirus.

Plakken mei sikehuzen

It rioelwetter yn Fryslân wurdt dus net test, mar neffens it wetterskip sille ek grif yn ús provinsje rêsten te finen wêze yn it rioelwetter. Benammen op plakken dêr't sikehuzen binne. Yn in plak as Ljouwert sil der earder materiaal fan it firus fûn wurde, as op De Jouwer bygelyks.