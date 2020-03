LIVEBLOG: Noch in coronapasjint stoarn, teller besmettingen op santich

It coronafirus lit ek spoaren efter yn it rioelwetter, hat bliken dien út ûndersyk fan it RIVM. By Amsterdam, Tilburg en Loon op Zand is genetysk materiaal fûn fan it coronafirus. Dat komt fia it húske yn it rioel telâne. Yn Fryslân wurdt net test oft it firus yn it wetter sit, mar sûnt ferline wike hat Wetterskip Fryslân wol maatregels troffen by de 27 rioelwettersuveringen yn de provinsje. De besetting op de suveringsynstallaasjes is no lytser, seit beliedsadviseur Hans de Vries fan it wetterskip. De minsken dy't by it wetter wurkje hawwe spesjale overalls oan, mei moffen, learzen en in masker, sa't der gjin kontakt komme kin mei spattend wetter. "Us meiwurkers binne altyd al maksimaal beskerme, dat is standertprotokol", seit De Vries.