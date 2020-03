LIVEBLOG: Festiviteiten 75 frijheid fersobere, NHL Stenden oant 1 juny ticht

NHL Stenden bliuwt ticht oant 1 juny, sa hat de hegeskoalle woansdei bekend makke. It kabinet beslút pas nije wike tiisdei oft de skoallen nei 6 april ek noch ticht moatte, mar NHL Stenden giet derfan út dat de coronakrisis noch wol even duorje sil. Mei it beslút om ticht te bliuwen, kiest de hegeskoalle foar dúdlikheid. Erica Schaper, foarsitter fan it kolleezje fan bestjoer fan NHL Stenden: "Er was veel onduidelijkheid bij studenten en medewerkers. Met alle hogescholen in Nederland samen hebben we gezegd: er moet wel duidelijkheid komen, dus we zeggen met zijn allen dat de scholen tot 1 juni dicht blijven." NHL Stenden, mei de grutste lokaasje yn Ljouwert, giet oant dy tiid troch mei it online oanbieden fan ûnderwiis.