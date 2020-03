Sirkus Renz sit fêst yn Drachten: "We hebben nu hulp nodig"

De famylje Renz hat, krekt lykas oare jierren, oerwintere op it terrein achter it kongressintrum. Mar no't it seizoen eins wer begjinne moat, stiet it sirkus fanwege de coronakrisis stil.

It jild en it fretten foar de hynders, ponnys, kamielen en hûnen rekket gau op. "Het publiek kan niet meer komen en zonder publiek kunnen wij niet meer bestaan", fertelt Varina Renz.

Om't de measte shows dy't it sirkus opfiert yn Nederlân pland stiene, is de groep dizze winter net hielendal werom reizge nei harren wenplak Berlyn. Mar troch de coronakrisis is der gjin jild foar brânstof om alle frachtweinen werom te krijen nei de Dútske haadstêd.