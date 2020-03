Ophokplicht foar plomfee jildt langer

Begjin febrewaris waard de ophokplicht foar kommersjele hinneboeren ynfierd. Begjin maart wie it risiko op besmetting in stik lytser wurden, mar fuort dêrnei waard earst in besmetting yn East-Dútslân oantroffen en dêrnei ien yn Dornum, ticht by de Nederlânske grins.

De fûgelgryp is in besmetlike sykte dy't foarkomt by plomfee en wetterfûgels. Ein 2017 wie der ek al in ophokplicht fanwegen in fûgelgrypútbraak. Oer fjouwer wike wurdt de sitewaasje opnij besjoen.