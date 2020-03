Lokaasjefoarstellings SKAAD en Joodse Bruiloft trochskood nei takom jier

De Joodse Bruiloft

Ek de foarstellings fan De Joodse Bruiloft dy't pland stiene yn april en maaie, wurde ferskood nei deselde perioade takom jier. It lokaasjeteäter spilet yn de Joadske wyk fan Ljouwert en wie alle sechtjin kear útferkocht. De ferkochte kaartjes bliuwe jildich.

"Het is confronterend en pijnlijk in deze moeilijke tijd. Maar wij kijken ernaar uit om iedereen in 2021 in goede gezondheid terug te zien", aldus regisseur Silvia Andringa.

It doel is om dan tweintich kear De Joodse Bruiloft op te fieren. It teäterstik giet oer it echtpear Barend Boers en Mimi Dwinger.