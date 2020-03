Eveneminten by 75 jier frijheid fersobere of in jier ferset

"75 plus 1"

"We tochten noch oant it wykein dat it miskein noch trochgean koe, mar no is dúdlik dat it net kin", seit Jorrit Volkers. "We fiere it krekt sa grut as dit jier, mar dan takom jier, dan is it 75 plus 1. Dus ynklusyf alle aktiviteiten lykas de grutte teäterproduksjes as Skaad, de terugkeer van de Joodske kinderen, de Joodse Bruiloft wurde takom jier wer opfierd. We dogge it like grut as we no fan doel binne of miskien noch wol grutter."

Fansels docht it sear sa'n beslút seit Volkers. "In soad minsken wurkje al skoften nei in hichtepunt ta en dan moatte se omskeajkele nei takom jier., mar alle organisaasjes binne dêr al fier mei. It wie makliker doe't it kabinet der dúdlikheid oer joech."

Finansjeel wurdt it dreech, want der binne wol kosten, mar gjin opbringsten. "We hoopje dat we de subsydzjes hâlde meie en dat

oerheden ús stypje."

Deadebetinking

De Deadebetinking op 4 maaie giet yn sobere foarm troch. "Sûnder publyk, der is oerlis oer mei provinsje en gemeente foar de krekte ynfolling. We sille it ûngemurken foarby gean litte."