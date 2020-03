HEA! Easthim oan de Pickleball

It is in kombinaasje fan tennis, badminton en tafeltennis en it komt út Amearika: Pickleball. Yn Easthim dogge se de sport no in pear jier en dat foldocht goed. Troch it lege net en de lichte bal is it ek goed te dwaan foar âldere spilers. En sa wurdt de sportseal fan it doarpshûs ek nochris goed brûkt.