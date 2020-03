Ljouwerter Stefan van der Pal skrast swimalvestêdetocht troch coronakrisis

De swimalvestêdetocht fan atleet Stefan van der Pal út Ljouwert wurdt skrast troch de coronakrisis. Dat hat hy sels niiskrekt bekend makke. It doel wy dat hy tongersdei 2 july úteinsette soe. Hy soe by De Harmonie yn Ljouwert yn it wetter gean, tagelyk mei 111 meiswimmers. De finish soe op snein 5 july wêze.