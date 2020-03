Tal posityf teste coronapasjinten yn Fryslân mei in kwart tanommen

It tal posityf teste Friezen mei it coronafirus seit net safolle oer de fierdere fersprieding fan it firus. Lang net alle minsken dy't symptomen fan corona hawwe, wurde test. Wol is dúdlik dat der de ôfrûne 24 oeren tolve minsken bykommen binne, dy't posityf test binne op it coronafirus.

Under har is in meiwurker fan it Antoniussikehûs yn Snits, dy't resintlik posityf test is op it firus.