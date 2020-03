Tomaterisping yn gefaar troch it coronafirus: "We komme hannen tekoart"

"De measte minsken dy't by ús meidraaie, komme út Poalen of Bulgarije", sa seit teamlieder Piet Stienstra. "Mar sy binne nei harren famylje yn eigen lân ta gien en kinne no net werom komme om't de grinzen ticht binne."

Op dit stuit is dat noch net in probleem, mar oer in wike as twa dan komt der in pyk yn de risping. "Gewoanwei ha we dan in soad seizoenarbeiders. Dy binne dus no net beskikber en dan komme we hannen tekoart." Stienstra wit op it stuit noch net hoe't se dat opfange moatte.