Gjin sintraal, wol in skoaleksamen op it Ulbe van Houten

In goed diploma

Odilia Stornebrink is dosint oan it Ulbe van Houten. Se jout in seistal learlingen toetsynstruksje: "Dan witte se wêr't se aansens oan ta binne. Dan kinne se har goed tariede." Foar har is it in frjemde sitewaasje. "We hoopje no dat we de learlingen goed tariede kinne op it skoaleksamen. Dan kinne se ek sizze dat se terjochte it diploma fertsjinne ha."

In 10 foar Ingelsk

Op de earste etaazje sitte de dosinten Ingelsk Jellie Smit en Willy Faber. Telefoanysk nimme sy de mûnlinge eksamens ôf. Smit: "Gister hadden we een leerling die zich vergist had in de tijd. Hem belden we uit bed. Hij was eigenlijk gelijk een Engelse spraakwaterval. Heel goed gedaan, dus een dikke 10."

De folgjende op de list om te beljen is Tess. Se is hearber nerveus foar it kommende petear. Mar ek har giet it goed ôf. Op fragen oer de hjoeddeiske sitewaasje en in mooglike folsleine lockdown jout se floeiend antwurd. Ek foar har hat Jellie Smit goed nijs: "Very well done, we decided to give you a 10!" It sifer wurdt bliid ûntfongen oan de oare kant fan de line. Tess moat noch in pear toetsen dwaan en dan is sy slagge en kin se troch mei har ferfolchoplieding.