Fyftich-plussers wurde net langer oproppen om te reanimearjen: "Te groot risico"

"Het is een medisch-ethische discussie: is het verstandig om mensen ouder dan vijftig, die een hoger risico hebben om ernstig ziek te worden van het virus bloot te stellen aan de risico's?", seit Aart Bosman fan HartslagNU. "Dat denken wij niet, daarom is landelijk besloten, met het RIVM, om die leeftijdsgrens erop te zetten."

Gruttere straal

Om dochs genôch helpferlieners nei in reanimaasje te krijen makket HartslagNU gebrûk fan in nij alarmeringssysteem. "We hebben het zo aangepast dat de straal automatisch groter wordt, waardoor er nog steeds voldoende mensen worden opgeroepen", seit Bosman. "We kunnen nog niet zeggen of dat net zo effectief is, dat weten we nog niet."

Eachtsjûge reanimaasje

Mar wat no as je boppe de fyftich binne en je binne eachtsjûge fan in reanimaasje? "Dan kun je altijd zelf beslissen. Maar stel je bent 51, volg dan wel onze richtlijnen: dan kun je de reanimatie starten, maar dan geef je geen mond-op-mondbeademing. De kans op besmetting is dan namelijk bijna 100 procent", sa seit Bosman. "Daarbij is belangrijk te vermelden dat als ze een doekje hebben voor de beademing, Kiss-of-Life noemen ze dat, je dan alsnog niet beschermd bent tegen het coronavirus", sa seit Bosman