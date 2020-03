Giet Roze Zaterdag troch? Dat is noch ûnwis

Mei de besteande maatregels tsjin it coronafirus soe it organisearjen ûnmooglik wêze, mar Hoiting seit dat der noch drok oerlein wurdt mei alle partijen dy't by de organisaasje belutsen binne. It evenemint samar mei in jier útstelle kin net. Offisjeel is Rotterdam al oanwiisd as gasthear foar 2021.

City Proms

Datselde jildt foar City Proms, in wike letter, dat ûnder deselde organisaasje falt. It festival mei klassike muzyk is yn de binnenstêd fan Ljouwert.

Neffens Hoiting is it in foardiel dat beide eveneminten fergees tagonklik binne, der hoecht gjin rekken hâlden te wurden mei kaartferkeap.

Nei alle gedachten wurdt begjin takom wike definityf dúdlik oft Roze Zaterdag trochgean kin.