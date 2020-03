Plysje krijt twa tips oer fraudesaak mei Ljouwerter slachtoffer

De frou hie sieraden te keap oanbean op Marktplaats. In saneamde keaper hie ynteresse, mar stjoerde har nei in falske webside. Doe't sy dêr har bankgegevens ynfolle hie, koene de kriminelen direkt by har jild.

Jild opnommen yn Rotterdam

Net folle letter waard it jild fan har rekken opnommen by in jildautomaat yn Rotterdam. De man dy't dat die, is fêstlein op kamera. Letter op 'e jûn pinde er ek by in oare jildautomaat yn Ljouwert, doe mei in freon.

Opsporing Verzocht hat tiisdeitejûn de bylden fan de befeiligingskamera's útstjoerd. Nei oanlieding dêrfan binne dus twa tips binnenkaam.