Sutelje troch De Lege Geaën yn coronatiid: doaske sinten stiet bûten klear

"Ik krij no ek wolris in appke fan set it mar by de doar del. No, dat ha ik noch noait belibbe. Wy hawwe altyd wol in praatsje of efkes kontakt. It is wol hiel oars dan. It wie foarhinne sa dat de minsken by de auto komme en der omhinne rûnen om wat út te sykjen. Ik hie fansels ek in hiel soad klanten dy't in amer klear lizzen hiene mei in briefke der yn en dat stimulearje ik no ek", seit Bernard Abma fan Tersoal.

Ofstân hâlde

Hy giet mei in grientekar troch de buorren en bûtenút yn en by sa'n njoggen doarpen fan Reduzum oant Snits ta. Mear klanten krijt hy net, mar der binne wol guon dy't no wolris wat ekstra's keapje. Guon minsken fine it ek dreech om foldwaande ôfstân te hâlden en earlik sein moat Abma der sels ek geregeld efkes goed om tinke. Oan de oare kant kin ien suteler wol in hiel soad boadskipperitsjes nei de winkel foarkomme en dus mominten wêrop't minsken yn kontakt komme kinne mei oare minsken dy't besmet wêze kinne.