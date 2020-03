GGD Fryslân heeft speciaal testcentrum voor zorgmedewerkers

"Een huisarts of een andere zorgverlener neemt contact met ons op en als er een noodzaak is om te testen, nodigen wij die persoon uit", zegt Everhard Hofstra, arts infectiebestrijding bij GGD Fryslân. Eerder gingen ze naar de mensen toe, maar dat kostte veel tijd en middelen. "Omdat daar nu schaarste aan is, hebben we gezegd: we maken één centrale locatie." Een medewerker hoeft dan niet steeds van beschermingskleding te wisselen voor elk huisbezoek.

Vastgesteld tijdstip

De mensen die worden getest, moeten op een vastgesteld tijdstip langskomen en gaan om de beurt naar binnen. "Zodat zij geen andere cliënten tegenkomen. Als zij te ziek zijn om langs te komen, doen we ook nog thuisbezoeken." Er worden nu zo'n 10 tot 15 mensen per dag getest en binnen twee dagen krijgen zij de uitslag. "Ook kwetsbare groepen testen we in sommige gevallen nog."

Samenwerking

In Groningen was al zo'n speciaal testcentrum. "In Fryslân gaan we samenwerken met het MCL, zodat hun medewerkers en ook medewerkers van andere zorginstellingen, als daar behoefte aan is, gebruik kunnen maken van onze testlocatie." De GGD is terughoudend met het bekendmaken van de locatie van het testcentrum, omdat ze willen voorkomen dat iedereen er uit zichzelf naartoe gaat.