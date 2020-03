LIVEBLOG: "Sitewaasje Fryslân liket stabyl", ek Fiskerijdagen ôfsein

No't in soad minsken thúswurkje moatte fanwege de coronacrisis, nimme lichaamlike klachten ta by harren. By de Arbo Unie, de lanlike tsjinstferliener yn de bedriuwssûnens, krijt hieltyd mear sinjalen oer wurknimmers dy't it dreech hawwe as se oan de keukentafel of op de bank achter harren byldskerm sitte. Der binne foaral klachten oan de nekke, earms, skouders en rêch. Ek ha de thúswurkers mear te krijen mei stress troch bygelyks harren boartsjende bern of de wifi dy't it net goed docht by it online oerlizzen.

De Arbo Unie jout tal fan tips om klachten foar te kommen. "Zet je scherm op ongeveer een armlengte afstand en zorg ervoor dat je recht op je scherm kijkt door bijvoorbeeld je laptop op een verhoging te zetten. Voorkom typen met gestrekte armen. Zorg voor variatie in je werkhouding. Na elk half uur is het bijvoorbeeld goed om even te bewegen of te staan", advisearret ergonoom Erwin Speklé fan de Arbo Unie.