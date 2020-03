LIVEBLOG: 37.444 coronatests dien, gemeenterieden kinne trochgean

It lanlike Longfonds riedt him ta op in nije groep pasjinten troch it coronafirus. De pyk fan it tal besmettingen moat noch komme, mar no al is dúdlik dat in part fan de coronapasjinten bliuwende longskea oan it firus oerhâldt. Dat jildt benammen foar pasjinten dy't beäzeming krije op de intensive care.

De nije longsykte krijt foarearst de namme Corona Obstructive Lung Disease (COLD). It Longfonds ropt minsken op om kontakt op te nimmen as se no of yn de takomst klachten ha nei it coronafirus.