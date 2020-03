Kampearterrein Stortemelk iepenet letter yn ferbân mei coronafirus

Dat skriuwe it bestjoer en de direksje fan Stichting Rekreatiebelangen Vlieland yn in mail oan de gasten. De iepeningsdatum wurdt ferpleatst nei oanlieding fan de nije maatregels dy it RIVM en it kabinet moandei oankundigen. As de situaasje feroaret, wurde de maatregels fan de camping oanpast.