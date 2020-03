Kreatyf kollektyf wol oerheid stypje: "Leaver faktuer as bystânsfersyk"

"Iedereen zit thuis, vrij letterlijk. Alle afspraken zijn afgezegd. Ik word gek van een lege agenda, ik wil van betekenis zijn. En ik denk dat toch een kwart van mijn jaaromzet inmiddels is verdampt, terwijl we toch nog maar twee weken in deze crisis zitten," seit Haringa oer syn eigen situaasje.

Fan betsjutting wêze

Hy is net de iennige, in grut tal fan selsstannige kreative minsken is no wurkleas. "Al die creatieve communicatie-experts, campaigners, vormgevers en kunstenaars die in de openbare ruimte interventies kunnen vormgeven, zitten thuis. Zij gaan allemaal bijstand aanvragen." Omkeard sit de oerheid ta de earen yn it wurk. "De overheid doet ontzettend goed werk. Toch zie je dat sommige dingen toch niet zo goed landen, zoals communicatie over de maatregelen. Op straat zie je dat het druk is, dat mensen geen afstand houden en in discussie gaan over wat wel of niet mag."

Draai it om

Sa kaam Haringa op it idee om dêr wat oan te dwaan. "Wat nou als we dat omdraaien en zeggen: huur een deel van deze mensen in en laat ze je campagne ondersteunen, waardoor de maatregelen beter worden gecommuniceerd. Ook bijvoorbeeld richting jongeren en moeilijkere doelgroepen. En laat ze sociale dingen doen zoals projecten tegen eenzaamheid. Daar heb je veel meer aan dan dat je ze nu allemaal voor drie maanden wat geld geeft en ze over drie maanden weer op de deur bonken," leit hy út.

'Daad bij woord'

Sa is it idee foar de iepen brief ûntstien. "Gisteren heb ik het in de chatgroepen van Fryslân en Groningen aangedragen als een idee, daar kwamen meteen reacties op. Het werd een veel groter ding en het wordt als een gek opgepakt. Dat is fantastisch. Aan het einde van de middag hebben we het gepubliceerd. Een wethouder in Fryslân heeft gereageerd, in Leeuwarden en Groningen is het veel gedeeld." Haringa: "Nu hoop ik ook dat er daad bij woord wordt gevoegd."