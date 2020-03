Eigen risiko foar skea troch guozzen mei net omheech fan de rjochter

It beslút fan de provinsje om it eigen risiko dat boeren betelje moatte foar de skea troch guozzen te ferheegjen, moat weromdraait wurde. Dat hat de rjochter ferline wike besletten nei't seis boeren beswier makke hawwe mei stipe fan de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. It eigen risiko gie omheech fan 5 nei 20 persint.