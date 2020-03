Gemeente Ljouwert komt ûndernimmers en zzp'ers yn 'e mjitte

In ûndernimmer of zzp'er moat earst in berop dwaan op it lanlike pakket, sa lit de gemeente witte. Mar oanfoljend nimt Ljouwert maatregels dy't foar ekstra stipje soargje. In oersjoch:

Gemeentlike belesting

It ynfoarderjen fan al opleine gemeentlike heffings en belesting wurdt stopset oant 1 july fan dit jier. Undernimmers kinnen automatyske ynkasso's sels stopsette. De bedragen dy't noch net ôfskreaun binne wurde letter opteld by de noch útsteande bedragen. De gemeente sil gjin oanmanings stjoere.

Toeriste- en terrasbelesting (precario)

De gemeente stelt it oplizzen fan ûndernimmersoanslaggen as toeristebelesting en terrasbelesting (de saneamde precariobelesting) út oant 1 july. Foar dy lêste ferlient Ljouwert boppedat ûntheffing foar de periode dat de terrassen net brûkt wurde troch de maatregels omtrint it coronafirus.

Unreplik-guodbelesting (OZB)

Der wurde oant 1 july gjin OZB-oanslaggen mear fertsjoerd foar it ûnreplik guod. Wol lit de gemeente witte dat dit mar 5 persint oanbelanget. Want 95 persint is al yn febrewaris fertsjoerd.

Befoarrieding winkels

Undernimmers yn it saneamde 'kernwinkelgebied' fan Ljouwert kinne harren winkel de kommende tiid ek bûten de normale tiden befoarriede litte.

Regeling Tozo

De pleatslike zzp'ers dy't troch de coronakrisis yn de problemen komme, kinne ûnder betingsten in berop dwaan op de regeling Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers). It BZF (Bureau Zelfstandigen Fryslân) sil de útfiering fersoargje.

Utstel fan ôflossingferplichtings

Wa't in liening of garantstelling hat fia de gemeente kin útstel krije foar it ôflossen dêrfan. De gemeente Ljouwert lit witte dat it maatwurk biede sil.

De gemeente seit dat se boppedat de fakturen dy't se krijt fan ûndernimmers sels sneller betelje sil. Ek wurdt der sjoen oft der noch mear mooglik is foar bepaalde sektoren lykas soarchoanbieders en organisaasjes fan eveneminten.