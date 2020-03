Henk de Jong: "Cambuur moat gewoan promovearje"

It wie fannacht let. De Jong koe net sliepe. Hy klom op de bank yn syn nijbouwenning yn Drachten en seach wat oer it wetter. "Ik sil dy hiel earlik sizze, ik siet hjir fannacht om fjouwer oere foar it rút wat nei bûten te sjen." Sa begjint De Jong. "Ik koe der net fan sliepe. Sitst dochs flink te prakkesearjen oer wat der no bart yn de wrâld. En makkest dy ek soargen. Oer dyn baan, oer dyn klupke. Makkest dy wol soargen."

"Cambuur moat promovearje"

De Jong hat wol in dúdlike miening oer wat der mei syn klup Cambuur barre moat. It KNVB hat oant no ta trije senario's dêr't se rekken mei hâlde. Mar as de kompetysje net útspile wurdt, dan wit De Jong it wol. "Ik bin gewoan hiel reëel. Je moatte de ploegen bekendmeitsje dy't Europa yn gean en dy't promovearje. Wa't der degradearje sille, dêr kom ik net oan. Mar wol wa't der promovearje moatte: Cambuur en myn âlde klup (De Graafschap, red.). Dat binne regels dy't opsteld binne en dêr moatst dy ek oan hâlde. It soe net terjochte wêze as wy net promovearje."

It wichtichste is lykwols dat der gau in beslissing naam wurdt. Al ferwachtet hy dat foarearst net. "Der moat dúdlikheid komme. Der is in soad ûnwissens. Fuotbal is dan de belangryskte bysaak. Dat snap ik wol. Sûnens is it belangrykste. Mar fuotbal is foar ús wol ús wurk. No moat alles stil lizze, dat is it belangrykste en terjochte. Mar it moat aanst wol wer fierder gean."