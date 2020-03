Befeiligers sitte thús, mar by soarchsintra wurdt it drokker foar harren

"We waren al op diverse zorglocaties aan het werk. Ook wel dag en nacht in sommige gevallen, bijvoorbeeld de brand-sluitrondes en controle op gevaarlijke situaties bij een zorgcentrum. In die gevallen hebben we wel meegemaakt dat de beveiliging is opgeschaald naar twee mensen. Maar we hebben er ook nieuwe locaties bijgekregen. Allemaal om het nieuwe beleid van het RIVM uit te voeren," seit direkteur Hans de Vries fan Miedema Security.

"Net in leuke boadskip"

Befeiligers binne nedich fanwege de nije maatregels fan it kabinet en it RIVM. Dan giet it om de soarchsintra. "Bezoek mag helemaal niet meer. Dat is niet altijd een even leuke boodschap voor iemand die zijn vrouw of kind op wil zoeken. Maar je moet zo'n persoon uiteindelijk wel weigeren. In bepaalde gevallen kunnen hospices iets afwijken van de regels. Maar dat moet individueel worden bekeken, door de managers in de zorg. Zij hebben het laatste woord. Wij voeren het beleid uit wat ons wordt opgelegd."

Eveneminten falle fuort

De grutste gefolgen foar it befeiligingsbedriuw binne lykwols net dat it drokker wurdt yn de soarch, mar just dat it rêstiger wurdt troch it fuortfallen fan eveneminten. De Vries: "Het opschorten begon bij bijeenkomsten van 100 man en meer. Dat betekent ook dat ingeplande mensen voorlopig thuis zitten. De maatregelen zijn gisteren aangescherpt tot 1 juni. Denk aan grote evenementen als Koningsdag en Bevrijdingsdag. Dat betekent dat een hoop beveiligers thuis zitten die normaliter aan het werk zijn."

De Vries jout wol oan dat it ferskilt tusken befeiligingsminsken. "We hebben te maken met verschillende certificeringen in de beveiligingsbranche. Niet elke beveiliger mag dus overal werken. We hebben evenementenbeveiligers en allround-beveiligers, om het maar simpel te zeggen. Een allround-beveiliger mag in een gebouw, een object of een evenement werken, maar anderen weer niet."

Winkels

De Vries hopet dat der ek mear befeiliging nedich is foar winkelbedriuwen. "Het is zeker mogelijk dat er ook winkels bij komen. Men is nu bezig met het kijken naar een richtlijn, dat er niet meer dan 100 man in een winkel komen. Het is een gekkenboel overal, dus dat kan maar zo zijn."