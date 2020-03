Middelbere skoallen bliid mei dúdlikheid oer eksamens

Wiebe Wieling, foarsitter fan skoallemienskip Piter Jelles en Simon Vestdijk, fynt it in logyske beslissing. "It koe eins net oars en ik bin der bliid mei. Direkteur Eelco Bruinsma fan kristlike skoallemienskip Ulbe van Houten yn Sint Anne is it dêr folslein mei iens. Neffens him jout it dúdlikens en witte de skoallen no wêr't se oan ta binne. "Boppedat jout it ús tiid om de skoaleksamens goed ôf te meitsjen", sa seit er.