Oerrock 2020 ferpleatst nei takom jier

Oerrock giet dit jier net troch yn ferbân mei it coronafirus. De organisaasje hat dat tiisdei bekend makke. Se is al drok dwaande de kaarten foar de edysje fan 2020 om te setten nei kaarten foar takom jier. It musykfestifal yn Oerterp is dan op 13, 14 en 15 maaie.