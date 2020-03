Burgumer elektroanikabedriuw bout mei oan beäzemingsapparatuer

It bedriuw hat al in ûntwerp makke. In prototype fan beäzemingsapparatuer wurdt noch dizze wike úttest, de planning is dat nije wike al úteinset wurdt mei de produksje. It giet om 'stripte' beäzemingsapparatuer. "It is in spesjaal apparaat dat geskikt makke is foar coronapasjinten, it hat net alles dat in universeel beäzemingsapparaat hat, mar it is wol hiel goed te brûken", seit Konings.